Путин сообщил российским парламентариям о желании Крыма присоединиться к РФ

Президент РФ Владимир Путин уведомил Совет Федерации, Госдуму и правительство РФ о предложениях Крыма и Севастополя о принятии в состав России и образовании новых субъектов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, это сделано в соответствии со статьей 6 Федерального конституционного закона «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации».

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«Президент России Владимир Путин уведомил Совет Федерации, Госдуму и правительство о предложениях государственного совета Крыма и законодательного собрания города Севастополя о принятии в РФ Республики Крым, включая город Севастополь, и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 17 марта Путин подписал указ «О признании Республики Крым», в соответствии с которым она признана независимым государством.

«Учитывая волеизъявление народов Крыма на общекрымском референдуме, состоявшемся 16 марта 2014 года, признать Республику Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус, в качестве суверенного и независимого государства. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте указа.

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Сегодня Путин в 15.00 выступит в Кремле перед депутатами Госдумы, членами Совета Федерации, руководителями регионов РФ и представителями гражданского общества в связи с обращением Крыма и Севастополя о приеме в состав Российской Федерации.