Пророссийские активисты в Донецке попытались штурмовать прокуратуру

Попытка прорыва в здание ведомства произошла после того, как к митингующим вышел прокурор Донецкой области Николай Франтовский. "Я донецкому народу присягаю. Я все ваши требования выполню", - сказал он, пригласи 10 человек на переговоры в здание.

Однако толпа попыталась ворваться в прокуратуру – завязалась потасовка с сотрудниками спецподразделений МВД, сообщает Остров.

Драка была остановлена организаторами пикета, которые призвали протестующих не бить милицию, а сделать коридор для того, чтобы в прокуратуру смоги пройти представители активистов и журналисты исключительно российских СМИ.