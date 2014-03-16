Пророссийские активисты в Донецке попытались штурмовать прокуратуру
15:12, 16 марта 2014Политика
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Пророссийские активисты в Донецке предприняли штурм областной прокуратуры, - сообщает корреспондент "ОстроВа".
Однако толпа попыталась ворваться в прокуратуру / Новости Донбасса
Попытка прорыва в здание ведомства произошла после того, как к митингующим вышел прокурор Донецкой области Николай Франтовский. "Я донецкому народу присягаю. Я все ваши требования выполню", - сказал он, пригласи 10 человек на переговоры в здание.
Однако толпа попыталась ворваться в прокуратуру – завязалась потасовка с сотрудниками спецподразделений МВД, сообщает Остров.
Драка была остановлена организаторами пикета, которые призвали протестующих не бить милицию, а сделать коридор для того, чтобы в прокуратуру смоги пройти представители активистов и журналисты исключительно российских СМИ.
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