Крымские татары обещают фиксировать все правонарушения на "референдуме"

«Мы в ситуации, когда ни один человек не может себя чувствовать защищенным, тем более когда имеет отличную точку зрения от людей, которые совершили путч в Крыму», - отметил в эфире "Шустер.Live" 14 марта председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Он рассказал о своем разговоре 13 марта помощник Генерального секретаря ООН по правам человека Иваном Шимоновичем. Как сообщало Еспресо.TV, 11 марта Шимонович не смог попасть в Крыму.

«Если ему создали препятствия для въезда в Крым - это характеризует поведение крымской власти», - подчеркнул Чубаров.

В связи с этим лидер Меджлиса рассказал о дальнейших планах сотрудничества с международными институтами.

«Мы должны говорить правду, пока нам не создадут непреодолимые препятствия. Человек должен говорить правду всегда, пока может говорить. Мы должны все фиксировать правонарушения. Надо каждый шаг нарушений фиксировать, доводить до международных организаций - и потом они дойдут до суда, я не сомневаюсь», - отметил Чубаров.

По его мнению, можно ожидать нарастания нарушений прав человека в Крыму. Сейчас самозвана крымская власть может скрыть свои намерения путем провоцирования столкновений людей, предупредил Чубаров.

«И мы должны это фиксировать и доказывать мира. Мы договорились с Иваном Шимоновичем, помощником генсека ООН, что мы будем фиксировать все нарушения», - подчеркнул глава Меджлиса.

Как сообщало Еспресо.TV, 14 марта Иван Шимонович подтвердил планы ООН о развертывании в Крыму миссии Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.