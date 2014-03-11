Армия России морально устарела и не готова долго воевать с Украиной - СМИ

Армия России самая большая в Восточной Европе, но она морально устарела и не способна победить в длительном конфликте. Об этом на страницах The Washington Post пишет обозреватель Уолтер Пинкус, сообщает ТСН.ua.

Он отметил, что во времена Холодной войны армия СССР была более современной и более подготовленной, чем нынешняя российская.

"В условиях недостатка средств в 90-х и в начале 2000-х страдали боеготовность, уровень подготовки, моральный дух и дисциплина, а большая часть военной промышленности устарела", - цитирует автор доклад Исследовательской службы Конгресса США.

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Пинкус отмечает, что война в Грузии в 2008 году выявила много слабых сторон российской армии и заставила Путина начать инвестировать в перевооружение. Однако процесс обновления арсенала России был замедлен "коррупцией, плохим управлением и кадровыми вопросами".

Обозреватель отмечает, что Россия так и не смогла эффективно перейти от призывной к контрактной армии. Вместо 80% контрактников, которые должны были бы служить три года, российским вооруженным силам удалось нанять лишь 35% профессионалов.

Согласно программе реформ от 2009 года Кремль планировал пополнить личный состав своего войска до миллиона человек. Однако на деле удалось привлечь в армию 700 тысяч солдат.

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Автор напоминает, что Россия после войны с Грузией купила два французских авианосца за 1,6 миллиарда долларов, а также заказала в Германии строительство современного тренировочного центра вблизи с Нижним Новгородом за 132 миллиона долларов.

"Министерство обороны России отчиталось, что модернизация вооруженных сил по состоянию на конец прошлого года завершена лишь на 26%", - говорится в статье.

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Обозреватель отмечает, что при нынешнем состоянии вооруженных сил, гипотетический вооруженный конфликт с Украиной длился бы долго.

"Но хотя Россия бы возможно и одержала победу, результатом стала бы длительная нестабильность на границе России с вероятной серьезной партизанской войной на протяжении длительного времени. Принимая во внимание нынешнее состояние российской армии, есть достаточно аргументов считать, что Путин никогда не пойдет на такой шаг", - пишет обозреватель The Washington Post.