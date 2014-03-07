В Крыму вместо "Интера" в эфире транслируют российский НТВ

Об этом сообщил собственный корреспондент УНИАН, а также пишут в социальных сетях жители Крыма.

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"Ну все, в Симферополе на аналоге - вместо Интера - НТВ", - написал крымский собкора "Интеру" Максим Кошелев.

"Из штаба командования ВМСУ сообщают, что в 12:20 в Севастополе исчезла трансляция телеканала "Интер", вместо него в эфире работает телеканал НТВ (Россия)", - заявил руководитель крымского медиа-центра Министерства обороны страны Владислав Селезнев.

Вместе с тем, в "кабеле" "Интер" и другие украинские каналы пока что есть.

Как сообщал УНИАН, 6 марта концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения заявил о вооруженном захвате неизвестными Крымского радиотелевизионного передающего центра.

В эфире в Крыму вместо "1+1" начали крутить российский "Первый канал", а вместо "Черноморской ТРК "Россия 24". Также в эфире отключено "5 канал".