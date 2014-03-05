В Луганске пенсионер сжег себя, "поблагодарив" в записке Януковича

Как сообщает Отдел связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, 4 марта в 12:30 на приусадебном участке частного дома был обнаружен труп 62-летнего пенсионера, который совершил самоубийство: облил себя бензином и поджег.

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Согласно сообщению, милиция нашла предсмертную записку пенсионера (орфография и пунктуация сохранены, записка на русском языке): «Благодаря Януковичу, монстру строительства своих особняков и его прихлебателей украинский народ и в первую очередь пенсионеры ложат зубы на полку. Так как зарплаты и пенсии не хватает на коммунальные услуги. Ура товарищи».

Этот факт зарегистрирован правоохранительными органами. Проводится проверка.