Майдан поддержал Ольгу Богомолец на пост в Кабмине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала, выступая со сцены Майдана.

Богомолец подчеркнула, что стояла и работала на Майдане не за то, чтобы во власти изменились лица, а стояла за изменение системы власти.

При этом она отметила, что не хочет, чтобы Майдану, погибшим ребятам давали взятку «в виде Ольги Богомолец, которая займет должность в правительстве».

С другой стороны она заметила, что понимает, что кто-то должен идти в правительство. «Круг доверия Майдана мне сказал сегодня следующие слова: Оля, ребята за то, чтобы строить наше государство, шли на баррикады и отдавали свои жизни, разве ты не готова отдать свою жизнь и служить украинскому народу даже в кругу врагов», - заметила она и добавила: «Я готова».

Читайте такжеНовой власти предложили 5 критериев для создания правительства

Богомолец попросила поддержки у Майдана, и его участники выразили ей поддержку, скандируя: «Дякуємо», «Молодець».

После этого Богомолец пообещала, что если в новом правительстве она будет видеть коррупционные схемы, она опять выйдет на Майдан, и будет координировать медицинские службы Майдана.