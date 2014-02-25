Заработал сайт для публикации найденных в «Межигорье» документов

«Группа журналистов и волонтеров взялась за спасение, систематизацию и расследование огромного массива информации о финдеятельности бывших владельцев резиденции. Обнаруженные и спасенные документы будут публиковаться на этом сайте и будут доступны для всех журналистов мира», - сообщается на главной странице ресурса.

Также на сайте будут публиковаться журналистские расследования, проведенные на основе найденных документов.

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Как сообщал УНИАН, 22 февраля на территорию покинутой резиденции бывшего президента Украины охранники начали пропускать журналистов и всех желающих. На территории резиденции были найдены документы, свидетельствующие о нарушении законодательства, подкупе судей и уклонении от уплаты налогов. В воде у причала водолазы выловили около 200 папок с документами, которые кто-то пытался уничтожить во время бегства.

23 февраля Верховная Рада приняла решение вернуть резиденцию «Межигорье» в государственную собственность.