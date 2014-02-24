Новое правительство должно состоять из технократов - Кличко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР», в эфире телеканала «Интер» он сказал, что сегодня стоит очень важное задание - построение такой системы власти, которая будет работать эффективно. "Это не простое задание. Но желание есть. Времени отдыхать нет", - сказал лидер "УДАРа" и отметил, что экономическая ситуация в Украине очень сложная, "мы на грани дефолта".

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Кличко заявил, что в новом составе правительства не должно быть представителей старой власти, которые доказали свою неэффективность. "Правительство должно быть профессиональным и эффективным, поскольку возьмет на себя очень непростое задание. Ведь Украина имеет долги: долги за газ, долг перед международными кредиторами и тому подобное", - сказал он.

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По словам Кличко, в состав правительства войдут представители разных политических сил, и новое правительство будет сформировано во вторник-среду.

Он также заявил, что все, кто отдавал преступные приказы против украинского народа, будут наказаны, а в правоохранительных органах, в первую очередь, должна быть проведена люстрация.

"Ни одно из правонарушений не останется ненаказанным. И я уверен, что те люди, которые привели к кровопролитию, десяткам погибших и сотням раненых, будут наказаны", - сказал Кличко.

Лидер "УДАРа" выразил благодарность пограничникам, которые не дали возможности сбежать из страны ряду бывших высокопоставленных должностных лиц. "Очень важно не дать возможности им пересечь границу. Все эти люди должны и будут нести ответственность за свои действия", - подчеркнул он.

Кличко также отметил, что репутация представителей правоохранительных органов уничтожена. "Для того чтобы вернуть ее, нужно очень значительное время. Я убежден, что должна состояться люстрация", - сказал лидер "УДАРа" и напомнил, что есть хороший пример Грузии, которая провела такую люстрацию.

Он выразил благодарность народным дружинам, которые были сформированы простыми людьми для защиты своих районов в городах. При этом он уверен, что среди правоохранителей и сегодня есть много тех, кто добросовестно выполняет свою работу и является настоящими патриотами.

Кличко также заметил, что встречался с представителями правоохранительных органов для того, чтобы обсудить меры по урегулированию ситуации в стране. Кроме того, лидер "УДАРа" сообщил, что звонил по телефону мэру Харькова Геннадию Кернесу и требовал от него урегулировать ситуацию в городе, чтобы прекратить противостояние.