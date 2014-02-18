Врач Богомолец призывает медиков на помощь в медпункты Майдана, куда начали доставлять пострадавших

11:49, 18 февраля 2014
Политика
1

 Врач Ольга Богомолец призывает медиков-волонтеров на помощь в медпункты Майдана, куда начали доставлять пострадавших во время сегодняшних столкновений в Киеве.

Богомолец

Об этом сообщает пресс-служба ВО “Батькивщина”.

Врачам, желающим стать волонтерами, следует обращаться по тел: (063) 2330303.

Как сообщал УНИАН, сегодня тысячи сторонников Майдана отправились к ВР, где лидеры оппозиции настаивают на первоочередном решении вопроса о проведении конституционной реформы. Митинг перерос в столкновения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter