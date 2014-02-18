Врач Богомолец призывает медиков на помощь в медпункты Майдана, куда начали доставлять пострадавших
11:49, 18 февраля 2014Политика
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Врач Ольга Богомолец призывает медиков-волонтеров на помощь в медпункты Майдана, куда начали доставлять пострадавших во время сегодняшних столкновений в Киеве.
Врач Ольга Богомолец призывает медиков-волонтеров на помощь в медпункты Майдана, куда начали доставлять пострадавших
Об этом сообщает пресс-служба ВО “Батькивщина”.
Врачам, желающим стать волонтерами, следует обращаться по тел: (063) 2330303.
Как сообщал УНИАН, сегодня тысячи сторонников Майдана отправились к ВР, где лидеры оппозиции настаивают на первоочередном решении вопроса о проведении конституционной реформы. Митинг перерос в столкновения.
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