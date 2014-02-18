Врач Богомолец призывает медиков на помощь в медпункты Майдана, куда начали доставлять пострадавших

Об этом сообщает пресс-служба ВО “Батькивщина”.

Врачам, желающим стать волонтерами, следует обращаться по тел: (063) 2330303.

Как сообщал УНИАН, сегодня тысячи сторонников Майдана отправились к ВР, где лидеры оппозиции настаивают на первоочередном решении вопроса о проведении конституционной реформы. Митинг перерос в столкновения.