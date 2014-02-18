В противостоянии под ВР ранены уже 10 протестующих, одному активисту гранатой оторвало кисть руки

Милиция ранила уже минимум 10 участников акции протеста под Верховной Радой. Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

Большая часть ранений - в голову. Двое женщин ранены резиновыми пулями. Кроме того, подтвердилась информация о том, что одному из протестующих, молодому парню, гранатой оторвало кисть левой руки. Его эвакуировали другие активисты.

Как ранее сообщалось, один из активистов "автомайдана" ранен из травматического оружия.