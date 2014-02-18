В противостоянии под ВР ранены уже 10 протестующих, одному активисту гранатой оторвало кисть руки
11:41, 18 февраля 2014Политика
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Большая часть ранений - в голову.
В противостояниях у ВР ранены уже 10 протестующих / REUTERS
Милиция ранила уже минимум 10 участников акции протеста под Верховной Радой. Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.
Большая часть ранений - в голову. Двое женщин ранены резиновыми пулями. Кроме того, подтвердилась информация о том, что одному из протестующих, молодому парню, гранатой оторвало кисть левой руки. Его эвакуировали другие активисты.
Как ранее сообщалось, один из активистов "автомайдана" ранен из травматического оружия.
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