В Луцке милиция открыла дело против участников Автомайдана

Как сообщили УНИАН в ОСО УМВД Украины в Волынской области, водители колонны автомайдановцев из десяти автомобилей выехали на встречные полосы проезжей части проспекта Свободы и после этого припарковались на Театральной площади, чем нарушили Правила дорожного движения.

«Когда сотрудники ГАИ остановили одного из водителей для проверки документов и составления административного протокола, к ним подошли несколько участников митинга и начали препятствовать правоохранителям выполнять служебные обязанности, держа инспекторов за форменную одежду и блокируя движение служебного автомобиля ГАИ», - сказано в сообщении.

Читайте такжеМВД открыло дело против ОО Центр UA - инициатора движения ЧЕСНОВ милиции утверждают, что водители, нарушившие Правила дорожного движения, избежали ответственности, а работники Госавтоинспекции не смогли выполнить свои служебные обязанности.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, работника государственной исполнительной службы) Уголовного кодекса Украины. Максимальный срок наказания за данное правонарушение - арест на срок до шести месяцев.

Проводится досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля на Театральную площадь города, где происходило Народное вече, приехало около десяти автомобилей местных автомайдановцев. По словам одного из активистов, сотрудники Госавтоинспекции начали переписывать номера и информацию об автомобиле, что, по мнению активистов, является нарушением закона о защите персональных данных. После этого около 50 человек окружили машину ГАИ и требовали, чтобы собранную информацию милиционеры уничтожили. Люди скандировали «Банду геть», «Милиция с народом, а мусора - с уродом». На место происшествия прибыл начальник Волынской УМВД Александр Терещук, который и уничтожил документы с информацией об автомобиле. Автомобиль Госавтоинспекции отпустили, а Терещук заверил, что правоохранительные органы разберутся в ситуации, в том числе выяснят, имела ли место блокировка автомобиля ГАИ.