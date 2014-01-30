За два месяца против 1,5 тыс. активистов возбудили уголовное дело - депутат

За два месяца было задержано около 200 активистов Майдана, в отношении 1,5 тысячи человек открыты уголовные производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в штабе национального сопротивления заявил народный депутат от «Батькивщины», комендант Майдана Степан Кубив.

Другой комендант Андрей Парубий сказал, что «мы будем ждать, пока наших ребят, которые по райотделам и тюрьмам по всей Украине, пока они будут возвращаться на Майдан».

«Мы ожидаем, что амнистия будет выполнена в одностороннем порядке - такое общее отношение к вчерашнему закону», - заявил Парубий.

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Как сообщал УНИАН, сегодня министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что закон об амнистии участников массовых акций 30 ноября и 1 декабря выполнен в полном объеме.

Закон "Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц относительно событий, которые имели место во время проведения мирных собраний" вступил в силу 26 декабря 2013 года.

Закон предусматривал освобождение от ответственности лиц, которые были участниками акций протеста и массовых мероприятий, начиная с 21 ноября 2013 года. Все уголовные и административные производства, открытые по данным событиям, подлежат закрытию. Кроме того, лица, которые были привлечены к уголовной ответственности за вышеуказанные события, должны быть освобождены от ответственности.

В то же время в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел считают, что закон об амнистии участников Евромайдана невозможно «применить на практике из-за отсутствия в законодательстве механизмов его реализации».

9 января 2014 председатель ВР Владимир Рыбак заявил о необходимости внесения изменений в закон об амнистии участников Евромайдана.

Вместе с тем 19 января в Украине вспыхнула новая волна акций, во время которых правоохранители задержали более 100 человек.

29 января народные депутаты из фракций Партии регионов и КПУ поддержали законопроект «регионала» Юрия Мирошниченко «Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний» об амнистии задержанных участников Евромайдана.

Документ предусматривает амнистию для задержанных активистов, если протестующие на протяжении 15-ти дней освободят админздания.

Оппозиция выступала категорически против принятия данного законопроекта, требуя амнистии задержанных активистов без каких-либо условий.

Сегодня председатель ВР Владимир Рыбак подписал закон об амнистии и направил его на подпись Президенту.

Справка УНИАН. По данным ГПУ на сегодняшний день задержаны в общей сложности 234 участника акций протеста, из них арестованы - 140.