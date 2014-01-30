В США рассказали о своих ожиданиях от нового правительства Украины

США рассчитывают, что правительство и оппозиция в Украине сформируют правительство, которое будет вести диалог с МВФ и обеспечит евроинтеграцию.

Об этом сообщила журналистам представитель Госдепартамента Джен Псаки, передает РИА Новости.

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"Мы призываем украинское правительство и оппозицию добиться того, чтобы новое правительство обеспечило политическое единство и экономическое процветание, поддержанное МВФ и отвечающее надеждам украинского народа на европейское будущее", - сказала Псаки.

Также, по ее словам, США призывают Президента Виктора Януковича подписать решение Верховной Рады об отмене законов 16 января, которые США назвали "антидемократическими".