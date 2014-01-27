Российская оппозиция поддерживает украинцев в стремлении к свободе

Об этом говорится в заявлении президиума Центрального совета партии «Народный Альянс», текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«В последние недели в Украине происходят события, которые имеют огромное значение для украинского народа, и которые, несомненно, окажут влияние на российскую политическую и общественную ситуацию. Мы поддерживаем и солидарны со стремлением украинского народа к свободе и смене власти, которая встала на путь систематического нарушения конституционных свобод граждан. Мы видим много сходного в подходах и методах украинских и российских властей», - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что Президент и правительство Украины «погрязли в коррупции так же, как и российские». Принятие законов, ограничивающих конституционные права граждан, которое стало поводом для массовых выступлений – это попытка реализовать тот же антидемократический сценарий, который наблюдается в России. Так же, как в России, власть вместо диалога с населением предпочитает силовой сценарий подавления протестов, считают в «Народном Альянсе».

«В условиях, когда попираются конституционные права и свободы народа, у него есть право на массовый протест и силовое противостояние власти, которая потеряла легитимность. Такое право в целях сопротивления установлению тирании является неотъемлемой частью правовой системы демократического государства. В массовых акциях против нынешней власти в Киеве и украинских регионах принимают участие сотни тысяч людей, а поддерживают их миллионы граждан Украины. Их нельзя приписать действиям кучки экстремистов или объяснить влиянием извне, это подлинное проявление воли народа», - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что российские власти и контролируемые государством СМИ хотят представить массовые протесты в Украине как недружественные по отношению к России.

«Мы считаем, что это не так. Мы рады видеть, что в братской Украине у народа есть гражданское самосознание, стремление и способность защищать свои права и свободы, добиваться того, чтобы власть была репрезентативна и некоррумпирована. В интересах российского общества, чтобы в Украине победили прогрессивные демократические силы, это приблизит перемены и в нашей стране», - подчеркивают в российской оппозиции.

При этом в заявлении отмечается, что движение Украины к Европе не противоречит интересам России, которая тоже должна двигаться к европейским ценностям, которые включают в себя репрезентативную политическую систему и честные выборы, независимую судебную систему, объективные средства массовой информации. «При этом политика путинской администрации в отношении Украины нацелена не на сближение народов, а на сближение коррумпированных кланов, на то, чтобы граждане Украины и России относились друг к другу с подозрением», - считают в «Народном Альянсе».

В партии также уверены, что ответственность за смерть активистов полностью несут украинские власти, и виновные должны обязательно понести наказание.

«События в Украине показывают нам, россиянам, что политика «закручивания гаек», наступление на гражданские и политические свободы и невозможность нормального функционирования оппозиции в рамках политической системы ведут к силовому противостоянию и жертвам, а не к пресловутой стабильности», - подчеркивается в заявлении.