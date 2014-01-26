В Донецке участники провластного митинга под ОГА ожидали "евротитушек"

Целью митинга являлась защита здания Донецкой областной государственной администрации от захвата. В 12.00 около памятника Шевченко собрались 300 человек. Они держали в руках флаги афганских организаций и отказывались от общения с журналистами. Через полчаса количество участников составило около 1 тысяч человек, соообщают Новости Донбасса.

"Евротитушки едут в Донецк, чтобы расшатать нашу стабильность и порядок. Мы решили охранять наши города от них", - сказал один из выступающих на митинге афганцев-ветеранов.

Позже на митинг пришли неизвестные с бейсбольными битами и напали на одного из мужчин, разбив ему голову. Второго мужчину ударили ногой в голову.

Позже журналистам удалось зафиксировать, что в автобус, на котором прибыли неизвестные молодые люди с битами, избившие участников митинга, сели люди, также принимавшие участие в митинге, сообщает издание.