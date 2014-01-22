МВД призывает не ходить в центр Киева

Об этом сообщает сайт МВД.

"В связи с последними событиями, происходящими в центре Киева, остается высокой вероятность получения телесных повреждений от агрессивно настроенных участников массовых беспорядков", - сказано в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что милиция несет службу по охране общественного порядка без огнестрельного оружия, однако может его применять в случаях, предусмотренных законодательством.

Читайте такжеМВД вывело на Грушевского бронетехнику"Сотрудники органов внутренних дел всегда несут службу по охране общественного порядка без огнестрельного оружия, в том числе - сейчас в центре Киева.

Однако в случае подтверждения фактов применения огнестрельного оружия участниками массовых акций правоохранители будут иметь основания применить огнестрельное оружие на основании статьи 15 (Применение огнестрельного оружия) и статьи 151 (Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника милиции) Закона Украины «О милиции»", - заявляют в МВД.