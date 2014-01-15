Главное за день: обзор топ-новостей

Суд запретил массовые акции в центре Киева до 8 марта

По решению суда от 6 января 2014 года, запрещается с 8 января по 8 марта проводить собрания на Европейской и Михайловской площадях , в парке Шевченко, на Майдане Незалежности и всех прилегающих к ним улицах. Обосновывая свое обращение в суд, КГГА считает, что проведение собраний создает угрозу национальной безопасности, общественному порядку и правам и свободам граждан.

Киевсовет также просит суд обязать участников акций в центре столицы освободить дороги для проезда транспорта и свободного передвижения прохожих.

На Майдане считают, что существует угроза нового штурма, поэтому усиливают меры безопасности.

В оппозиции обещают дать Раде рассмотреть бюджет в обмен на отставку Захарченко

Народный депутат от "Батькивщины" Андрей Павловский заявляет, что увольнение министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко "откроет путь" для рассмотрения парламентом государственного бюджета Украины на 2014 год.

В свою очередь, Янукович приказал Азарову договориться с оппозицией ради скорейшего принятия бюджета. Президент Украины Виктор Янукович считает, что правительство должно наладить работу с парламентом для скорейшего принятия государственного бюджета на 2014 год. Он подчеркнул, что депутаты должны понять свою ответственность перед избирателями.

Власенко подозревают в незаконном лишении свободы или похищении человека

«Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении С.Власенко по отношению к своей бывшей жене Н.Окунськой незаконных действий, квалифицируемых по ч. 2 ст. 146 УК Украины», - сообщили в пресс-службе ГПУ.

Милиция провела экспертизу записей видеорегистратора из автомобиля Чорновол

Правоохранительные органы получили видеорегистратор с автомобиля пострадавшей журналистки и общественной активистки Татьяны Черновол и провели экспертизу записей.

Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины в 2014 году на уровне 2%

Этот прогноз соответствуют так называемому пессимистическому сценарию развития экономики Украины, оговоренному экспертами банка в октябре 2013 года. Тогда, в октябре, Всемирный банк рассматривал два сценария экономического развития Украины. Первый сценарий - «отложенная коррекция» - предполагал улучшение ситуации в мире при неизменной ситуации в Украине. Второй - безотлагательное внедрение структурных реформ, в том числе повышение тарифов на газ для населения, при одновременной оптимизации системы адресной помощи малообеспеченным гражданам, а также введение гибкого валютного курса и повышение инвестиционной привлекательности страны.

Украина заняла 33-ье место в рейтинге доступности еды

На первом месте рейтинга находятся Нидерланды, где эксперты признали питания наиболее качественным и вместе с тем достаточно доступным и разнообразным. В тройку лидеров также вошли Швейцария и Франция.

Вместе с тем, в рейтинге экономической свободы Украина остается последней в Европе.

УЕФА обнародовал состав Команды года-2013

Криштиану Роналду попал в сборную в рекордный восьмой раз, а вот Лионелю Месси места не нашлось. Во время голосования за Команду года-2013 читатели UEFA.com оставили более 6,3 млн голосов.