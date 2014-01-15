В оппозиции обещают дать Раде рассмотреть бюджет в обмен на отставку Захарченко
Народный депутат от “Батькивщины” Андрей Павловский заявляет, что освобождение от должности министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко “откроет путь” для рассмотрения парламентом государственного бюджета Украины на 2014 год
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в комментарии журналистам.
Павловский выразил мнение, что проведение выездного заседания ВР несет определенные риски для власти, а также напомнил, что в законе четко выписано, что законодательные акты должны приниматься в сессионном зале парламента.
Отвечая на вопрос, разблокировала ли бы оппозиция парламент ради принятия бюджета, Павловский отметил, что не хочет забегать наперед, поскольку сейчас еще продолжаются переговоры.
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“Если, например, власть освободит, как реальный шаг к переговорам, от должности того же Захарченко, это откроет путь, я вам по секрету говорю, для рассмотрения бюджета”, - сказал депутат.
В свою очередь народный депутат от “Свободы” Андрей Ильенко относительно того, как завтра будет рассматриваться бюджет, отметил, что о планах власти неизвестно, а оппозиция будет действовать “в соответствии с ситуацией”.
“Вполне возможно, что завтра будет определенная эскалация”, - сказал депутат и добавил, что в случае выездного заседания ВР на это обязательно будет соответствующая реакция.
Как сообщал УНИАН, ранее лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявлял, что завтрашнее заседание ВР планируется проводить в сессионном зале, а решение о возможности выездного заседания будет рассматриваться в случае “невыносимых условий” работы.
Ефремов отметил, что бюджет подготовлен таким образом, что его завтра можно принимать в целом.
“Если наши коллеги (от оппозиции - УНИАН) создадут какие-то невыносимые условия работы в сессионном зале, тогда мы будем принимать какие-то решения. Но пока еще никаких других форматов проведения нашей работы вне сессионного зала мы на данный момент не рассматривали”, - сказал Ефремов.