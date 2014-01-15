В оппозиции обещают дать Раде рассмотреть бюджет в обмен на отставку Захарченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в комментарии журналистам.

Павловский выразил мнение, что проведение выездного заседания ВР несет определенные риски для власти, а также напомнил, что в законе четко выписано, что законодательные акты должны приниматься в сессионном зале парламента.

Отвечая на вопрос, разблокировала ли бы оппозиция парламент ради принятия бюджета, Павловский отметил, что не хочет забегать наперед, поскольку сейчас еще продолжаются переговоры.

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“Если, например, власть освободит, как реальный шаг к переговорам, от должности того же Захарченко, это откроет путь, я вам по секрету говорю, для рассмотрения бюджета”, - сказал депутат.

В свою очередь народный депутат от “Свободы” Андрей Ильенко относительно того, как завтра будет рассматриваться бюджет, отметил, что о планах власти неизвестно, а оппозиция будет действовать “в соответствии с ситуацией”.

“Вполне возможно, что завтра будет определенная эскалация”, - сказал депутат и добавил, что в случае выездного заседания ВР на это обязательно будет соответствующая реакция.

Как сообщал УНИАН, ранее лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявлял, что завтрашнее заседание ВР планируется проводить в сессионном зале, а решение о возможности выездного заседания будет рассматриваться в случае “невыносимых условий” работы.

Ефремов отметил, что бюджет подготовлен таким образом, что его завтра можно принимать в целом.

“Если наши коллеги (от оппозиции - УНИАН) создадут какие-то невыносимые условия работы в сессионном зале, тогда мы будем принимать какие-то решения. Но пока еще никаких других форматов проведения нашей работы вне сессионного зала мы на данный момент не рассматривали”, - сказал Ефремов.