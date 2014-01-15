Из-за угрозы штурма на Майдане усилили меры безопасности

Охранники такие повышенные меры безопасности объясняют тем, что значительно возросла опасность штурма Майдана со стороны стражей порядка в последние дни, и особенно сегодня, когда появилось судебное решение о запрещении каких-либо акций на Майдане Незалежности.

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Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд Киева по иску КГГА запретил проведение акций протеста в центре столицы до 8 марта 2014 года.

По решению суда, запрещается до 8 марта проводить собрания на Европейской и Михайловской площадях, в парке Шевченко, на Майдане Незалежности и всех прилегающих к ним улицах.

Сегодня активисты заявили о стягивании бойцов "Беркута" и Внутренних войск к центру Киева.

«С каждым часом спецназовцев становится все больше, они рассредоточиваются на всех магистральных подходах к Крещатику и Майдану, что свидетельствует о целенаправленной подготовке к разгону протестующих уже в ближайшие сутки», - заявил, в частности, координатор гражданского движения “Общее дело” Александр Данилюк.

В свою очередь в МВД опровергли информацию о стягивании в Киев бойцов "Беркута" и военнослужащих Внутренних войск. «Эта информация не отвечает действительности - никаких дополнительных сил мы не подтягиваем», - отметили в министерстве.