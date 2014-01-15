Украина заняла 33-е место в рейтинге доступности еды
19:09, 15 января 2014Политика
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Украина заняла 33-е место в рейтинге доступности, качества и разнообразия пищи. Всего в исследовании оценивалось питание в 125 странах.
Украина заняла 33-е место в рейтинге доступности еды
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на информацию организациии Oxfam International.
На первом месте рейтинга находяться Нидерланды, где эксперты сочли питание наиболее качественным и вместе с тем достаточно доступным и разнообразным. В тройке также оказались Швейцария и Франция.
Интересно, что в топ-20 рейтинга не попали США, Япония, Канада и Новая Зеландия. Большинство лидеров относятся к европейскому региону, единственным исключением является Австралия.
Россия разместилась на 44 месте.
Хуже всего питаются африканские страны, в особенности, Чад, Мадагаскар, Ангола и Эфиопия. Африка заняла большую часть мест среди 30 аутсайдеров; с других континентов в тридцатку вошли Лаос, Индия, Пакистан и Бангладеш.
В декабре прошлого года УНИАН писал, что согласно исследованию РИА-Рейтинг, украинцы тратят больше всех на еду в регионе.
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