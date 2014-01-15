Украина заняла 33-е место в рейтинге доступности еды

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на информацию организациии Oxfam International.

На первом месте рейтинга находяться Нидерланды, где эксперты сочли питание наиболее качественным и вместе с тем достаточно доступным и разнообразным. В тройке также оказались Швейцария и Франция.

Интересно, что в топ-20 рейтинга не попали США, Япония, Канада и Новая Зеландия. Большинство лидеров относятся к европейскому региону, единственным исключением является Австралия.

Россия разместилась на 44 месте.

Хуже всего питаются африканские страны, в особенности, Чад, Мадагаскар, Ангола и Эфиопия. Африка заняла большую часть мест среди 30 аутсайдеров; с других континентов в тридцатку вошли Лаос, Индия, Пакистан и Бангладеш.

В декабре прошлого года УНИАН писал, что согласно исследованию РИА-Рейтинг, украинцы тратят больше всех на еду в регионе.