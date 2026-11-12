Что стоит за новыми ограничениями Starshield для Украины: Зеленский сделал заявление

По мнению президента, ограничение скорости является намеком на принуждение к признанию оккупации.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал, о чем может свидетельствовать очередное ограничение спутникового сигнала Starshield. Об этом он сказал во время обращения к участникам IX саммита Европейского политического сообщества.

"Мы вновь обнаружили ограничение скорости на StarShield на нашей украинской территории. Во временно оккупированных частях Украины ограничение скорости снова составляет 161 км/ч. Это 100 миль/ч. Это напрямую влияет на нашу способность перехватывать российские реактивные дроны Shahed, которые прибывают из этих районов, и из-за ограничения скорости мы просто не можем вовремя их догнать", – отметил Зеленский.

Он напомнил, что без необходимой скорости сбивать российские реактивные дроны становится гораздо сложнее. Это приводит к тому, что чем больше российских БПЛА может пролететь для нанесения ударов, тем больше гибнет украинцев. Россияне этими реактивными дронами убивают мирных жителей.

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Как сообщил президент, сейчас Украина пытается получить подробную информацию от американской стороны, но пока об этих ограничениях известно очень мало.

"Но некоторые вещи уже понятны. Если кто-то в Америке принимает решение, чтобы, по сути, относиться к украинской территории так, как будто она не является украинской, то это говорит нам о том, в каком направлении движется дело. Нам нужно быть четкими и ни в коем случае не признавать оккупацию Россией украинской территории", – подчеркнул Зеленский.

Ограничения Starshield для Украины

Как сообщал УНИАН, Силы обороны вновь столкнулись с проблемой ограничения скорости при работе военных терминалов спутниковой связи Starshield.

Ранее подобные проблемы фиксировались в октябре. Между тем президент США Дональд Трамп отказался говорить, кто отдал приказ ограничить этот сигнал, и даже заявил, что не причастен к этому.

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