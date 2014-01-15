Милиция провела экспертизу записей видеорегистратора из автомобиля Чорновол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления МВД Александр Гнатив во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации.

“На сегодняшний день видеорегистратор уже находится в органах внутренних дел, но он был предоставлен нам не сразу после совершения преступления, хотя такая возможность была у стороны защиты, а немного позже”, - сказал он.

Гнатив также сообщил, что была проведена экспертиза записей видеорегистратора, и ее материалы в настоящее время находятся в материалах уголовного производства и прорабатываются.

Кроме того, Гнатив отметил, что если бы видеорегистратор был предоставлен сразу после совершения преступления, то это могло бы способствовать более быстрому установлению причастных к избиению лиц.

Как сообщалось, в ночь на 25 декабря журналистку Чорновол, которая ехала на своем автомобиле, жестоко избили мужчины на Бориспольской трассе неподалеку от Киева. Милиция открыла уголовное производство по статье «хулиганство», позже была добавлена еще одна статья - о нанесении тяжких телесных повреждений, которая предусматривает более строгое наказание.

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В рамках расследования задержаны пять подозреваемых.

После избиения в автомобиле Чорновол был найден видеорегистратор, однако родственники пострадавшей не отдали его работникам милиции.

Народный депутат от оппозиции Виталий Ярема заявил: “Мы не дали возможности стереть ту информацию, которая служит сегодня доказательной базой для разоблачения тех лиц, которые совершили это преступление”.