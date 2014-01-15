Киевсовет хочет обязать майдановцев освободить дороги в центре столицы - Батьківщина

Как сообщает пресс-служба фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете со ссылкой на председателя фракции Татьяну Мелихову, в Печерском районном суде Киева рассматривается дело по иску Киевсовета к Чемерис В.В., Закревской Е.О., Лебедю М.О., Каменеву-Лебедю М.В., киевской городской организации ВО «Батькивщина», председателю фракции «УДАР» об устранении препятствий и обязательстве предпринять действия.

По информации Мелиховой, истец требует от вышеуказанных ответчиков и любых других лиц устранить препятствия в пользовании Киевсовету и другим физическим и юридическим лицам в том числе в передвижении транспорта по улицам Круглоуниверситетская, Шовковичная, Орлика, Институтская, Гусовского, Резницкая, Грушевского, Банковая, Крещатик, Лютеранская, Заньковецкой, Богомольца, Командарма Каменева, Липская, Майдану Незалежности, Кловскому спуску, переулкам Крепостной и Липский. Кроме того, истец просит обязать ответчиков и любых других лиц освободить вышеупомянутые улицы от размещенных на них предметов, которые препятствуют проезду транспорта и свободному передвижению пешеходов в Киеве.

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“Абсурдность заключается в том, что, во-первых, в суд подал орган (Киевсовет), который уполномочен представлять интересы территориальной общины города Киева, а во-вторых, иск подан против этой самой общины”, - отметила Мелихова.

По ее убеждению, данная категория дел должна рассматриваться в порядке административного судопроизводства Окружным административным судом Киева, а не в порядке гражданского производства районным судом Киева. Кроме того, истцом такой категории споров в Киеве выступает КГГА.