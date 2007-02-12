На метро из Ялты в Севастополь: мечты и реальность

На Южном берегу Крыма планируется построить мини-метро "Радан". Современную технологию решения транспортной проблемы в Ялте предложили специалисты ГП АНТК "Антонов", разработка относительно строительства мини-метро "Радан" уже внесена в генеральный план развития Большой Ялты до 2025 года, сообщила УНИАН пресс-секретарь мэра Ялты Татьяна АГАРКОВА.

По информации Т.АГАРКОВОЙ, сегодня с проектом строительства мини-метро ялтинских депутатов ознакомил сотрудник отделения наземного транспорта ГП АНТК "Антонов" Виктор МАЦАК. По его информации, разработка проекта мини-метро велась еще в 1970-80 годы.

"Цель легкого метро - заполнить "нишу" городского транспорта между троллейбусом с пассажироперевозками в 10 тысяч человек в час и подземным метро с перевозками в 30 тысяч человек в час, - отмечает Т.АГАРКОВА, ссылаясь на информацию ГП АНТК "Антонов". «Мини-метро отличают облегченные вагоны, изготовленные с использованием авиационных технологий и материалов, новый тип двигателя, не реагирующий на климатические условия и полная автоматизация управления движением. Еще одна отличительная особенность мини-метро - возможность избежать нагрузки на оползневые зоны, минуя их в воздухе», - сообщила Т.АГАРКОВА.

Мини-метро будет построено на опорах, высотой 5-50 метров, расстояние между опорами - 20-30 метров. Максимальная скорость мини-метро - 90 километров в час.

Как отмечает пресс-секретарь мэра Ялты, в Украине аналогов мини-метро нет, специалисты изучали опыт уже реализованных проектов во Франции и Канаде.

В Ялте предлагается построить "пилотный проект" - первые два километра трассы, которые соединят поселки Массандра и Васильевка. На это потребуется 25 миллионов гривен. "Деньги готов предоставить Кабинет министров из государственного бюджета Украины. Проект был согласован в 14 министерствах Украины", - сообщил председатель координационно-наблюдательного совета по созданию системы "Радан" на ЮБК Рафаэль ХАЛФИН.

Сейчас необходимо согласие депутатов Ялтинского горсовета на проведение изыскательских работ и разработку ТЭО. Если такое согласие будет получено, а все исследования проведены быстро и успешно, то через пять лет первая линия мини-метро вступит в строй на ЮБК. "По этому же пути намерены следовать в Донецке и в Одессе, - сообщил Р.ХАЛФИН. - Но Ялта, как летняя столица Украины, должна стать пионером внедрения современных транспортных технологий".

В случае успеха пилотного проекта планируется создать линию мини-метро, которая свяжет Симферополь, Ялту и Севастополь, что улучшит доступ к южнобережным поселкам.