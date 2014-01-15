Власенко подозревают в незаконном лишении свободы или похищении человека

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

«Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении С.Власенко по отношению к своей бывшей жене Н.Окунской незаконных действий, которые квалифицированы по ч.2 ст.146 УК Украины», - сообщили в пресс-службе.

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Отмеченное уголовное производство расследуется Главным следственным управлением Генпрокуратуры.

***Статья 146 УКУ часть 2. - Незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенные в отношении малолетнего или из корыстных побуждений, в отношении двух или более лиц либо по предварительному сговору группой лиц, или способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или такое, которое сопровождалось причинением ему физических страданий, или с применением оружия, или осуществляемое в течение длительного времени, - наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.