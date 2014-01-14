Индийские спортсмены могут отказаться от Олимпиады в Сочи из-за отсутствия экипировки

Об этом сообщает Р-Спорт.

Президент Федерации зимних видов спорта Индии Сурендра Сингх Патвал заявил, что государство до сих пор не выделило на каждого спортсмена по 7,5 тысяч долларов, необходимых для участия в Играх.

"Мы все еще ждем деньги от правительства, потому что у нас нет средств на покупку дорогостоящей экипировки, которая должна соответствовать олимпийским стандартам. В Индии ее не производят, спортивную форму мы покупаем за рубежом. Пока не поступят средства, мы не сможем даже разместить заказы. Кроме того, спортсменам нужно время для тренировок с новой экипировкой. Мы должны прибыть в Сочи к 4 февраля, а Игры начнутся 7-го ", - сказал Патвал, чьи слова приводит АФП.

Патвал отметил, что у федерации нет спонсоров, и если правительство не выделит средств, то по крайней мере два спортсмена из трех могут сняться с Олимпиады. Если у саночника Шивы Кешавана, для которого игры в Сочи могут стать пятыми в карьере, есть шанс получить средства от спонсоров, то горнолыжнику Химаншу Тхакуру и лыжнику Надиму Икбалу остается надеется на финансирование правительства.