13 млрд евро, выделенных на организацию Олимпиады в Сочи, были украдены - МОК

К такому выводу пришел Международный олимпийский комитет, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Чудовищные масштабы коррупции ничуть не удивили президента Международной федерации лыжного спорта (FIS) и члена МОК Жан-Франко Каспера. По его словам, бюджет, который предназначался для организации зимней Олимпиады, разворован более чем на 30%. Об этом он сказал в интервью швейцарской телерадиокомпании SFR. Таким образом, уточнил Каспер, украдено около 13 млрд евро. Впрочем, он уверен, что в России это стало обычным явлением.

Саму Олимпиаду Каспер называет пиар-проектом Президента РФ Владимира Путина и предлагает с этой же точки зрения рассматривать и освобождение экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского, а также амнистию, под которую, в частности попали активисты Greenpeace и участницы панк-группы Pussy Riot.

Несколько месяцев назад в интервью Die Welt Каспер сказал, что у организаторов Олимпиады в Сочи остается «около 10 тысяч нерешенных проблем», однако, неограниченные финансовые возможности Путина помогут избежать каких-либо накладок.

Олимпиада в Сочи начнется 7 февраля.