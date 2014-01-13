Луценко еще неделю может пробыть в реанимации - супруга

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила его супруга, народный депутат Ирина Луценко.

“На сегодняшний день немного ему легче... Но, как минимум, как сказал врач, который его ведет, он будет неделю находиться в реанимации”, - сказала Луценко.

Также она сообщила, что для исключения возможности любых провокаций в адрес ее супруга возле его палаты будут дежурить охранники.

Кроме того, Луценко опровергла сегодняшние заявления отдельных должностных лиц о том, что ее муж, общаясь с бойцами «Беркута», находился в нетрезвом состоянии. “Если препарат “Гевалекс”, который он принимает для горла, который готовится на спиртовой основе, является алкогольным напитком, тогда я не знаю, что нужно делать с аптеками, продающими спиртные напитки. Завтра они могут сказать, что он принимал наркотики, послезавтра, что он сам себя избил”, - сказала Луценко, назвав такие заявления отдельных лиц выдумками и провокациями, которыми власть пытается скрыть свои преступления.

По словам народного депутата, по прибытии «скорой» из больницы “Борис” с Луценко сразу были проведены все необходимые медицинские манипуляции, и ни один из врачей не установил, что Луценко находится в нетрезвом состоянии.

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В то же время жена экс-министра, ссылаясь на слова охранника, отметила, что представитель прокуратуры, который сегодня брал показания у ее мужа, вроде бы заявил, что следствие будет придерживаться версии – мол, пьяный Луценко напал на “Беркут”.

Как сообщалось, 10 января под зданием Киево-Святошинского суда после вынесения приговора так называемым "васильковским террористам" произошли столкновения между участниками акции протеста и бойцами "Беркута", в ходе которых пострадал Луценко. У него диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы, также он получил 8 ударов дубинкой.

Прокуратура Киева по факту избиения Луценко открыла уголовное производство по статье о превышении служебных полномочий.

В то же время в МВД отрицают, что правоохранители били Луценко возле Святошинского райуправления милиции 10 января.

«В части относительно избиения экс-министра внутренних дел Юрия Луценко на основании видео был сделан вывод, что во время общения с работниками милиции и непосредственно после него телесных повреждений правоохранители ему не наносили», - подчеркнули в министерстве.