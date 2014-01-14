Суд за участие в Автомайдане лишил прав водителя, которого там не было

Об этом в Facebook написал юрист Тарас Гук.

"ГАИшники два раза приходили домой, общались через домофон с родителями, те ничего не сообщали. Никаких письменных повесток, сообщений, уведомлений не поступало. В пятницу после обеда он получил повестку из суда на сегодня, 13 января, 16.00. В деле его представлял адвокат Roman Khrustenko", - отметил он.

"По сути: протокол был составлен в его отсутствие (что в принципе недопустимо), рапорт сфальсифицирован, потому 29 декабря Сергей в автомобиле вообще не находился. Он был в Черкасской области, подтвердили два свидетеля, которые прибыли на заседание и которых суд заслушал", - пишет Гук.

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"Ссылаясь на ст. 63 Конституции лицо, которое было за рулем, не называли. Пояснения по всем возможным процедурным нарушениям (по образцам которые я изложил) были судом заслушаны. То есть, по сути, рассмотрение все-таки состоялось. Однако в постановлении, суд учитывая все вышеизложенное (то, что лица не было на месте, показания двух свидетелей; то что было все возможное нарушено), т.е. выписав по сути оправдательный текст, решил: лишить права управлять транспортным средством на 3 месяца (минимальный срок лишения прав за санкцией статьи 122-2 КУоАП). Будем готовить апелляцию", - отметил Гук.

Напомним активисты Автомайдана совершают поездки в Межигорье к резиденции президента Украины Виктора Януковича, а также в дома чиновников, в частности Автомайдановцы пикетировали жилье премьера Николая Азарова и министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Первый автопробег в президентскую резиденцию Межигорье активисты автомайдана осуществили 29 декабря 2013 года.