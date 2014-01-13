Автомайдан заявляет об усилении давления на них со стороны правоохранителей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Штабе национального сопротивления сказали Дмитрий Булатов, Сергей Коба, Алексей Гриценко и другие автомайдановцы.

В частности, Булатов отметил, что в той или иной мере подверглись давлению со стороны правоохранителей около 600 участников Автомайдана. Причем около 100 человек получили приглашения в милицию и угрозы остаться без водительского удостоверения после вчерашней поездки автомайдановцев в «Межигорье".

Также Булатов рассказал, что его снова вызывают в Главное управление МВД в Киеве, несмотря на то, что раньше ему сообщали, что киевская милиция к нему претензий не имеет.

Кроме того, он прибавил, что давление оказывается и на его семью. В частности, по словам активиста, стражи порядка преследовали и остановили автомобиль, в котором ехали его несовершеннолетние дети с водителем. И, по словам Булатова, только оперативное прибытие на место происшествия его друзей с видеокамерами помешало правоохранителям оказывать давление на членов его семьи.

В свою очередь Коба отметил, что его сегодня остановили работники ГАИ и сообщили, что его движимое имущество находится под арестом, не предоставив при этом никаких подтверждающих документов.