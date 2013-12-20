На круглый стол во дворец "Украина" пришли Кравчук, Кучма и Ющенко

На заседание общенационального круглого стола «Объединим Украину» пришли первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, спикер ВР Владимир Рыбак и три экс-президента Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседание пришел и глава Администрации Президента Сергей Левочкин.

Кроме того, в заседании круглого стола принимает участие министр юстиции Елена Лукаш, министр здравоохранения Раиса Богатырева, народные депутаты, священнослужители и общественные активисты.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Национальном дворце искусств “Украина” в состоится очередное заседании общенационального круглого стола «Объединим Украину».

Лидеров оппозиционных фракций не будет на заседании общенационального круглого стола «Объединим Украину».

Об этом перед началом заседания журналистам сообщил заместители председателей фракций «Батькивщина» и «Свобода» Сергей Соболев и Андрей Мохник.

Они объяснили, что лидеры оппозиции не придут на заседание в связи с тем, что на нем не будет присутствовать Президент Виктор Янукович.

Как сообщалось, круглый стол инициирован первым Президентом Украины Леонидом Кравчуком. 13 декабря заседание круглого стола состоялось с участием нынешнего Президента Украины Виктора Януковича. Кравчук предложил участникам круглого стола разработать меморандум взаимопонимания. Он заметил, что в ходе заседания раздается много заявлений и предложений по поводу выхода Украины из кризисной ситуации. Кравчук предложил участникам круглого стола направить в рабочую группу представителей, которые и разработают соответствующий меморандум.