Кравчук требует уволить тех, кто мешал транслировать "круглый стол"

Об этом он заявил в эфире Шустер LIVE, пишет Украинская правда.

Как известно, "круглый стол", который состоялся в пятницу в котором принимали участие, в частности, президент Украины Виктор Янукович и лидеры оппозиции, не транслировал в эфире ни один общенациональный телеканал.

Сначала трансляцию в Интернете удалось вести Общественному телевидению, однако позже начали глушить мобильную связь и интернет.

"Я организатор" круглого стола". Это действительно безобразие, когда отключили ... это безобразие, когда левая не знает, что делает правая", - заявил Кравчук.

"Я попросил дать точную информацию, кто, с чьей подачи это сделано. Если нам не дадут такой информации, на следующем "круглом столе" я скажу ... Поскольку "круглый стол"- это демократическая структура, открытая демократическая", - отметил первый президент.

"Если с ней играют и хотят сделать закрытой, препятствуя средствам массовой информации подавать то, что делается, а делалось там очень интеллигентно и ответственно ... Значит, Юра (Юрий Мирошниченко, представитель президента в ВР), скажите своим ... Елена (Елена Лукаш , министр юстиции), скажите своим, я не знаю, кому. Вы можете узнать ", - добавил Кравчук.

"Скажите, кто это делает, назовите их, и чтобы завтра их не было на службе", - призвал политик.

В свою очередь Лукаш заявила, что не знает, кто дал приказ помешать трансляции, а Мирошниченко согласился с Кравчуком, что участникам "круглого стола" не было, что скрывать.