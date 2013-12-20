Оппозиция объяснила, почему сегодня не собирается на круглый стол
15:22, 20 декабря 2013Политика
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Лидеров оппозиционных фракций не будет на заседании общенационального круглого стола «Объединим Украину»
В оппозиции объяснили, почему их не будет
Лидеров оппозиционных фракций не будет на заседании общенационального круглого стола «Объединим Украину».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом перед началом заседания журналистам сообщил заместители председателей фракций «Батькивщина» и «Свобода» Сергей Соболев и Андрей Мохник.
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Они объяснили, что лидеры оппозиции не придут на заседание в связи с тем, что на нем не будет присутствовать Президент Виктор Янукович.
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