Генерала ВВС США уволили после кутежа во время визита в Москву
13:47, 20 декабря 2013Политика
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Высокопоставленный генерал ВВС США оказался в центре скандала из-за «неподобающего поведения» во время визита в Москву.
На протяжении нескольких дней генерал выпивал и позволял грубости по отношениюк принимающей стороне.
Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The Washington Post.
Известно, что после инцидента генерал-майор, ранее командовавший ракетными частями стратегического назначения, был уволен.
Результаты проверки в отношении генерал-майора Майкла Кэри стали известны в четверг. В докладе говорится, что на протяжении нескольких дней генерал выпивал, позволял грубости по отношению к принимающей стороне, появлялся в нетрезвом виде в общественных местах, проводил время с иностранками.
После проведенной проверки в октябре генерал был уволен, однако детали визита генерала в Москву стали известны только сейчас.
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