Генерала ВВС США уволили после кутежа во время визита в Москву

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The Washington Post.

Известно, что после инцидента генерал-майор, ранее командовавший ракетными частями стратегического назначения, был уволен.

Результаты проверки в отношении генерал-майора Майкла Кэри стали известны в четверг. В докладе говорится, что на протяжении нескольких дней генерал выпивал, позволял грубости по отношению к принимающей стороне, появлялся в нетрезвом виде в общественных местах, проводил время с иностранками.

После проведенной проверки в октябре генерал был уволен, однако детали визита генерала в Москву стали известны только сейчас.