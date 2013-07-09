В Харькове уволили гаишника, который вчера пьяным устроил ДТП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил журналистам начальник Харьковского областного управления Госавтоинспекции Александр Ершов.

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“В 12.00 я собрал весь личный состав Харьковской области, довел до сведения работников ГАИ приказ начальника УВД № 61 от 9 числа, где этот инспектор уволен из органов внутренних дел”, - сказал Ершов.

Он отметил, что инспектор ГАИ уволен за нарушение дисциплины.

Ершов сообщил, что если инспектор через суд восстановится на работу, облуправление ГАИ опротестует это решение.

“Он у нас освобожден за нарушение дисциплины. Что касается восстановления — это право каждого. Если суд его восстановит, если, допустим, не учтет тот проступок, который совершен им в настоящее время, мы будем опротестовывать это решение”, - отметил начальник облуправления ГАИ.

Он также обратил внимание, что проступок инспектора Мартынова “не делает чести” всей милиции.

“Такие проступки, как управление автомобилем в нетрезвом состоянии, нам не делают чести. Ту работу по снижению аварийности, по стабилизации аварийности на дорогах этот негативный поступок свел на нет”, - сказал Ершов.

Как сообщал УНИАН, 8 июля около 20.00 на трассе Киев-Харьков-Должанский в дорожно-транспортное происшествие попал нетрезвый работник ГАИ. Водитель автомобиля ВАЗ-21093 не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП никто не пострадал.

Работники ГАИ, которые выехали на место происшествия, установили, что за рулем собственного автомобиля был 26-летний инспектор роты ДПС из обслуживания стационарных постов ГАИ. Инспектор находился вне службы.