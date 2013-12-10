Эштон призывает украинские власти не разрушать компромисс

Об этом сказано в заявлении Эштон, которое она распространила в ночь на вторник, пишет Украинская правда.

"Накануне визита в Киев, я с беспокойством следила за новостями о том, что силы полиции насильно ворвались в офис самой большой оппозиционной партии - "Батькивщины", - сказала Эштон.

"Это произошло в день, когда президент Янукович предложил начать национальный круглый стол, который собрал бы вместе лидеров всех оппозиционных сил и трех экс-президентов Украины", - добавила она.

"Эти последние события могут существенным образом сорвать этот процесс. Я призываю украинскую власть проявлять максимальную сдержанность и воздержаться от любого дальнейшего применения силы, чтобы оставить пространство для нахождения, вследствие переговоров, решения относительно нынешнего политического тупика", - заметила Ештон.

Как известно, Эштон во вторник должна посетить Киев для встречи с Януковичем.