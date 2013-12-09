Яценюк назвал захват силовиками офиса Батькивщины "приложением к приглашению на круглый стол"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга в Штабе национального сопротивления.

«Кроме того, что Янукович пригласил на круглый стол через «Беркут» и внутренние войска, он еще также дал указание, - только что проведен захват офиса политической партии «Батькивщина». Работники спецподразделения разбили всю серверную», - сказал он.

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Яценюк также сообщил, что в помещениях редакций газет “Вечірні вісті” и сайта Цензор.нет разбито все оборудование и проводятся обыски.

“Это, я так понимаю, приложение к предложению Януковича о проведении круглого стола”, - сказал Яценюк.

Он также отметил, что если спецподразделения будут сносить палатки на постах митингующих, так будут устанавливаться новые палатки.

“Если Президент Янукович думает, что он через внутренние войска и “Беркут” решит политический и экономический кризис в стране, так он ошибается”, - сказал депутат.

Яценюк также сообщил, что сейчас отбывает в офис “Батькивщины”, куда народных депутатов не пропускают.

Как сообщал УНИАН, массовые протесты в Украине продолжаются с 21 ноября, после того, как правительство Николая Азарова отказалось от подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Протесты значительно усилились после жестокого разгона Евромайдана «беркутовцами» в ночь на 30 ноября.

С 1 декабря на Майдане Незалежности установлен палаточный городок, куда ежедневно приходят тысячи граждан.

Однако сегодня, 9 декабря, в центр Киева стали стягивать силы правоохранителей. Они практически окружили Майдан Незалежности со всех сторон. Также на Крещатик приехала тяжелая снегоуборочная техника. Участники акции протеста на Майдане Незалежности готовятся отбивать штурм.

С наступлением темноты правоохранители в правительственном квартале окружили палаточные городки участников Евромайдана, которые они соорудили неподалёку от Кабинета министров.

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что правоохранители начали оттеснять протестующих с проезжих частей улицы Грушевского, улицы Институтской. Такие действия они объясняют «многочисленными обращениями по поводу блокирования проезжих частей».

Напомним, Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон планирует приехать в Украину 10 декабря. В ходе своего визита 10-11 декабря Эштон планирует встретиться с Президентом Украины Виктором Януковичем, представителями оппозиции и гражданского общества.

Также сегодня пресс-служба Януковича сообщила, что Президент согласился с идеей провести круглый стол для решения ситуации в Украине.