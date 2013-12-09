Вооруженные силовики выносят серверы из офиса "Батькивщины" - пресс-служба (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

«Бойцы "Беркута" одеты в бронежилеты, вооружены автоматами Калашникова. На лица надеты черные маски. Они перелезли через забор, и попали на территорию офиса», - говорится в сообщении.

Из помещений никого не выпускают. Заблокированы также журналисты INTV, которые находятся на Туровской.

По состоянию на 18:15 "Беркут" выломал двери в серверную комнату. Сейчас выносят оборудование, проинформировали в пресс-службе.

Все подъезды к офису перекрыты работниками ГАИ.

Мобильная связь на месте происшествия работает с перебоями, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба «Батькивщины» около 17.40 заявила, что в эти минуты офис партии штурмует милиция вместе со спецподразделением "Беркут".

Однако в Главном управлении МВД в Киеве отрицают, что милиционеры штурмуют офис “Батькивщина”.

“Милиция не принимает никаких мер, в том числе силовых, чтобы попасть на территорию штаба ВО “Батькивщина” на улице Туровской в Киеве”, - отметили в столичной милиции.

В то же время, как стало известно УНИАН из информированных источников, в указанном месте могут находиться сотрудники СБУ.

Этот факт подтверждает и фото, опубликованное нардепом Андреем Пышным, на котором вооруженные бойцы по внешнему виду больше похожи на сотрудников спецназа СБУ.