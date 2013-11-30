На Михайловскую площадь прибыли лидеры оппозиции

Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, лидер «УДАРа» Виталий Кличко и лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок прибыли на Михайловскую площадь после встречи с послами стран ЕС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», лидеры оппозиции выступят перед людьми, которых собралось на площади несколько тысяч.

В интервью журналистам на Михайловской площади Яценюк сообщил, что во время встречи с послами ЕС лидеры оппозиции «имели очень серьезный разговор о том, что время деклараций закончилось: «Должно быть время действий».

Яценюк отметил, что отдельные страны уже вызвали послов Украины в министерства иностранных дел относительно дачи объяснений.

«Мы надеемся на четкую и жесткую реакцию Западного мира. Украина - не Россия. Киев - это не Минск. А Януковичу до Путина и Лукашенко тоже далеко», - сказал Яценюк.