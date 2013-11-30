Количество митингующих на Михайловской площади возросло до 7 тысяч

Количество митингующих на Михайловской площади в Киеве увеличилось до 7 тысяч, к ним постоянно присоединяются новые участники акции протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие скандируют: “Банду геть”, “Не простим”, “Революция”.

С импровизированной трибуны возле монумента Княгини Ольги выступают как народные депутаты, так и общественные активисты.

Проезжающие машины сигналят в поддержку митингующих, на некоторых из них прикреплены флаги Украины и Евросоюза.

На территории Михайловского собора также находится более тысячи митингующих. Сейчас там оборудованы пункты обогрева та раздача горячей еды.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, чего требовали тысячи украинцев, которые вышли 21 ноября на Евромайданы по всей стране.

Сегодня, 30 ноября, ночью «беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве: 35 участников акции были задержаны, в отношении них составлены админпротоколы, которые суд будет рассматривать в понедельник; 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью.

Уцелевшие участники Евромайдана нашли прибежище на территории Михайловского собора. Чтобы поддержать их, туда начали приходить граждане. Утром их было около 500.