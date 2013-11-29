На Банковой озвучили сроки подписания Соглашения об ассоциации
Ближайшей возможностью для подписания Соглашения об ассоциации будет саммит Украина-ЕС, который запланирован на март 2014 года.
Об этом заявил советник Президента Украины Андрей Гончарук, отвечая на вопрос журналистов.
«Если рабочая группа успеет проработать все спорные вопросы, ближайшей возможностью подписать соглашение об ассоциации станет саммит Украина-ЕС, запланированный на начало марта», - сказал Гончарук.
Советник Президента акцентировал, что позиция украинской стороны состоит в том, что до подписания соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли необходимо предпринять ряд мер по защите отечественной экономики от возможных потерь, а людей – от снижения уровня жизни. Украина предложила провести трехсторонние переговоры с участием России и Евросоюза. И она как никто другой заинтересована в том, чтобы эти переговоры прошли результативно.