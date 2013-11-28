Баррозу и Ромпей проводят встречу с Януковичем в Вильнюсе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам евродепутат, вице-президент Европейской народной партии Яцек Сариуш-Вольский.

По его словам, на встрече фракции Народной партии в Вильнюсе, в которой приняли участие Баррозу и ван Ромпей, а также шесть президентов и премьер-министров стран ЕС, главным вопросом была Украина и Соглашение об ассоциации.

“Тон нашей дискуссии был скорее пессимистическим, хотя предложение Евросоюза относительно Соглашения об ассоциации лежит на столе”, - сказал Сариуш-Вольский. “Мы обсудили то, что будет после Вильнюса, и также, что нам делать с российским давлением, потому что, похоже, не будет подписания соглашения с Украиной”.

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По его словам, сейчас существуют три сценария развития событий. Первый - “каким-то чудом” Соглашение об ассоциации будет подписано, второй сценарий - Украина будет равноудаленной между Евросоюзом и Таможенным союзом, “тогда Соглашение об ассоциации будем подписывать с новым Президентом после 2015 года, с Президентом, который будет иметь сильную демократическую легитимность”, отметил евродепутат. Третьим сценарием, по его мнению, является “самый худший вариант - Украина присоединяется к Таможенному союзу”.

Второй сценарий Сариуш-Вольский считает наиболее вероятным.

***ЕНП является крупнейшей и самой влиятельной политической силой на европейском континенте. В ее состав входят 74 партий-членов из 39 стран, 13 глав стран-членов ЕС и 4 главы стран, которые не являются членами ЕС, 13 членов Европейской комиссии; она имеет наибольшую фракцию в Европарламенте.

Членами ЕНП из Украины являются “Батькивщина”, УДАР и Народный рух.