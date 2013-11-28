Янукович прибыл в Вильнюс

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую делегацию.

В официальной программе Януковича помимо участия в саммите не значатся никакие двусторонние встречи, однако накануне представитель правительства Германии заявил о возможности беседы канцлера Ангелы Меркель с украинским президентом. Как сообщает агентство со ссылкой на дипломатические источники в Вильнюсе, такая встреча действительно запланирована, причем по инициативе немецкой стороны. По словам источников, скорее всего, она состоится в пятницу.

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Киев должен был подписать соглашение об ассоциации с ЕС на этом саммите, однако за считанные дни до его начала кабинет министров принял решение приостановить подготовку подписания, мотивировав это необходимостью урегулировать вопросы торгово-экономических отношений с Россией, которые оказались под угрозой серьезных осложнений из-за возможного создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Представители Евросоюза за последние дни не раз выражали надежду, что Украина изменит свое решение относительно подписания соглашения об ассоциации с ЕС. В четверг в Вильнюсе еврокомиссар Штефан Фюле подтвердил, что "предложение по-прежнему на столе. Соглашение об ассоциации готово к подписанию, как только того захочет Украина".

Первый вице-премьер украинского правительства Сергей Арбузов в четверг в Вильнюсе заявил, что Украина не свернет с пути евроинтеграции, и этот вопрос будет обсуждаться далее, чтобы учесть все риски и предотвратить возможные негативные последствия.