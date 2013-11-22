Коморовский может прилететь к Януковичу перед саммитом в Вильнюсе

"Ответственность за то, что Соглашение об ассоциации не может быть подписано, падает на правящую команду в Украине", - сказал он.

"Если узнаем, что есть еще хоть тень возможности, что можно еще чего-то добиться, то не исключено, что президент (Коморовский) приедет в Украину перед саммитом в Вильнюсе. Я также постараюсь провести телефонные переговоры с некоторыми руководителями", - сказал Туск журналистам в парламенте Польши, сообщает Gazeta Wyborcza.

Он также отметил, что ЕС "не ставит на пути к подписанию Соглашения об ассоциации условия, которые невозможно было бы выполнить".

"Даже дело Юлии Тимошенко не трактуется в Евросоюзе как формальное условие, обязательное к выполнению. Тем более, что Юлия Тимошенко четко в последние дни подтвердила свое мнение, что вы должны подписать Соглашение об ассоциации", - добавил премьер Польши.

Как сообщал УНИАН, Кабмин 21 ноября решил приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Соглашение планировалось подписать в Вильнюсе в конце ноября.