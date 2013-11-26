Черниговская власть объяснила разгон Евромайдана подготовкой к праздникам

В Чернигове представители горсовета пояснили митингующим снесение Евромайдана подготовкой к новогодним праздникам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 25 ноября вечером во время встречи с участниками Евромайдана заявили секретарь городского совета Олег Шеремет и первый заместитель городского головы Сергей Андрос.

”Все могут отстаивать свою точку зрения, все должно идти в правовой плоскости”, - сказал Андрос. Руководство города обратилось в суд, чтобы проведение акции не мешало подготовке к новогодним праздникам, которая должно начаться. Черниговский окружной административный суд принял соответствующее решение и запретил физическим и юридическим лицам во время проведения массовых мирных собраний устанавливать малые архитектурные формы (палатки, киоски, навесы, в том числе временные и передвижные), использовать звуко- и киновоспроизводящую аппаратуру. Запрещение действует с 24 ноября до 7 января на территории центральной Красной площади Чернигова и прилегающих улиц.

Между тем, участники Евромайдана в Чернигове решили проводить акции каждый вечер в 18.00 в сквере имени Попудренко возле Красной площади. Они договорились устанавливать и разбирать палатку каждый день, но акцию не прекращать, требуя от руководителей государства подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября, в Чернигове около 12.00 государственные исполнители при поддержке милиции снесли Евромайдан, расположенный в сквере имени Попудренко, возле Красной площади.

Решение о снесении принял Черниговский окружной административный суд, по представлению городских властей. Власти мотивировали иск, тем что в их адрес поступило сообщение городского УМВД, в котором указано, что милиция не может обеспечить безопасность граждан и общественный порядок в месте проведения мероприятия.

22 и 24 ноября в Чернигове общественные организации провели акции в поддержку евроинтеграционного курса страны и требовали подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. 23 ноября участники акции установили палатку и объявили акцию бессрочной. Позже сообщили, что они будут собираться каждый вечер.