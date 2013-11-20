Сегодня Рада решит, лишать ли себя льгот

Как передает корреспондент УНИАН, также сегодняшней повесткой дня предусмотрено рассмотрение законопроекта о моратории на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения, а также законопроектов о внесении изменений в Закон “О комитетах Верховной Рады Украины” (относительно доступа средств массовой информации к заседаниям комитетов ВР).

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Кроме того, сегодня планируется рассмотреть законопроект о ликвидации частных монополий и законопроект об упрощенной процедуре государственной регистрации субъектов малого предпринимательства.

В то же время сегодня первые 13 вопросов повестки дня - проекты постановлений о праздновании памятных дат.