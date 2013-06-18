Королевская замахнулась на льготы нардепов

Подготовлен законопроект о лишении депутатов части льгот, в частности - права бесплатных перелетов и получении компенсации за жилье.

Как пишет “КоммерсантЪ - Украина”, проект закона о внесении поправок в Закон "О статусе народного депутата Украины" разработан Министерством социальной политики. Как отмечается, министр соцполитики Наталия Королевская заявила, что в случае его принятия экономия бюджета составит 100 млн грн в год.

В частности, Минсоцполитики предполагает радикальное сокращение расходов, не связанных напрямую с законодательной деятельностью депутатов, а также обнуление большинства социальных гарантий действующих и бывших парламентариев. В частности, предлагается отменить денежную компенсацию за депутатские квартиры, заменив ее нормой о временном предоставлении служебного жилья. Предусмотрено лишение депутатов права на бесплатные путевки, страхование, санаторно-курортное обслуживание на пенсии.

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Кроме того, авторы документа считают необходимым отменить выплаты безработным депутатам, сложившим полномочия (сейчас им выплачивается порядка 14 тыс. грн в месяц на протяжении года, а после — 7 тыс. грн в месяц до наступления пенсионного возраста), и льготный механизм учета стажа при расчете пенсии бывших депутатов. В министерстве намерены отменить бесплатные авиабилеты для народных избранников на внутренние рейсы и лишь депутатам-мажоритарщикам, избранным за пределами Киева, компенсировать затраты на поездки и перелеты, но не более 50 рейсов в год.

Также есть норма об обязательном посещении пленарных заседаний Рады и заседаний комитетов - в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин предложено не выплачивать депутату заработную плату за день прогула и штрафовать в размере одной минимальной зарплаты.

Издание вместе с тем пишет, что шансы на то, что законопроект будет утвержден в нынешнем виде, невелики. Опрошенные парламентарии поддерживают инициативу о служебных квартирах и отмену ряда мелких льгот - например, бесплатной парковки. В то же время, как в Партии регионов, так и в оппозиции критикуют некоторые ключевые предложения Минсоцполитики.

Также о минимальных шансах принятия проекта говорит директор центра "CASE-Украина" Дмитрий Боярчук: "Шансы на то, что депутаты примут этот законопроект, минимальны. Это как заставить человека отрезать себе палец. И правительству не с руки проталкивать этот законопроект. 100 млн грн для бюджета с расходами до 400 млрд грн - это немного. Можно сэкономить миллиарды, перейдя на адресную помощь, но это обсуждают уже 20 лет и все никак не примут решение".