В ПР признались, что выводили людей на митинги "и когда нужно, и когда не нужно"

Об этом он заявил в эфире «5 канала», отвечая на вопрос, почему в четверг, 7 ноября, когда в Верховной Раде решалась судьба евроинтеграции Украины, Партия регионов не вывела своих людей на митинг, как это сделала оппозиция, сообщает «Украинская правда».

”Мы так часто, и я об этом говорю с сожалением, выводили людей на всевозможные митинги в поддержку евроинтеграции, что мне кажется, что выводили порой и тогда, когда нужно, и тогда, когда не нужно”, - сказал Царев.

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”Нужно не на митинги людей водить, нужно работать”, - прибавил он.

Как известно, 7 ноября оппозиция утром провела у здания Верховной Рады митинг в поддержку законопроектов о лечении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и евроинтеграции Украины.