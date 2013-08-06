Царев обнародовал заключение юристов о том, что соглашение с ЕС невозможно

«Содержательный анализ Соглашения однозначно свидетельствует, что подписание его Украиной невозможно без изменения или исключения ряда положений Конституции Украины, определяющих принципы независимости государства, в соответствии с которыми суверенным и единственным источником власти есть народ, признается и действует принцип верховенства права, а Конституция Украины имеет высшую юридическую силу (статьи 1, 2, 5, 8 раздела I «Общие положения» Основного Закона Украины)», - отмечается в заключении Независимого украинского центра правовых инициатив и экспертиз "Правовое государство".

В документе, в частности, сказано, что «определение общего объема компетенции Совета ассоциации и Комитета ассоциации, а также обязательность их правовых решений де-юре и де-факто устанавливают принцип их высшей юридической силы относительно национального украинского законодательства», следовательно, возникает необходимость изменять фундаментальные принципы и положения Конституции Украины, определенные разделом I «Общие положения», относительно образования государства».

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«Такие положения Соглашения не корреспондируются с предписаниями статей 17, 115 Конституции Украины и противоречат конституционно закрепленным принципам народного и государственного суверенитета, содержание которых определяется статьей 5 Основного Закона Украины», - отмечают авторы заключения.

В документе также указывается, что согласно части третьей статьи 463 Соглашения, Совет ассоциации вправе вносить поправки в Приложения к Соглашению, которые регламентируют, в том числе, вопросы пошлин и импортных квот, транспорта и связи, налогообложения, предпринимательства, социальной политики, здравоохранения и образования.

Таким образом, решения по указанным выше вопросам будут приниматься на министерском уровне, поскольку Совет ассоциации состоит из представителей органов исполнительной власти, в то время как статья 92 Конституции Украины закрепляет, что подобные вопросы определяются или устанавливаются исключительно законами Украины.

По мнению экспертов, кроме того, противоречит Конституции также норма Соглашения, обязывающая к ратификации и имплементации Римского статута Международного уголовного суда 1998 года и его соответствующих инструментов, так как Конституция не предусматривает дополнений системы национальной юрисдикции международным субъектом уголовной юстиции.

Эксперты отмечают, что анализ статьи 22, закрепляющей гарантии прав и свобод граждан, статьи 55 о судебных способах защиты таких прав и статьи 124 Конституции Украины в их совокупности, дает основания утверждать, что функционирование Международного уголовного суда как дополнительного института уголовного преследования сужает объем прав и свобод граждан Украины и противоречит конституционным принципам правосудия Украины.

«Принимая во внимание то обстоятельство, что Римский статут Международного уголовного суда не ратифицирован Украиной, а его положения противоречат нормам Конституции Украины, Соглашение, обязывающее ратифицировать и имплементировать Римский статут Международного уголовного суда, априори не может быть подписано Украинской стороной», - подчеркивается в заключении.

Таким образом, считают эксперты, предписания положений, которые лежат в основе Соглашения, противоречат статьям 5, 6, 17, 22, 55, 124 и 150 Основного Закона Украины, а их реализация «сопряжена с сужением объема прав и свобод граждан Украины».

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«Согласно части второй статьи 9 Основного Закона Украины, заключение международных договоров, противоречащих Конституции Украины, возможно только после внесения соответствующих изменений в Конституцию Украины», - подчеркивается в заключении.

В то же время эксперты отмечают, что внести изменения в раздел I «Общие положения» Конституции Украины без их утверждения на всеукраинском референдуме невозможно.мплементировать Римский статут Международного уголовного суда, априори не может быть подписано Украинской стороной», - подчеркивается в заключении.

Таким образом, считают эксперты, предписания положений, которые лежат в основе Соглашения, противоречат статьям 5, 6, 17, 22, 55, 124 и 150 Основного Закона Украины, а их реализация «сопряжена с сужением объема прав и свобод граждан Украины».

Текст заключения Царев разместил на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, в интервью журналу «Форбс» Царев заявил, что шесть пунктов Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом противоречат Конституции Украины.

«У меня есть заключение юридической компании о том, что шесть пунктов Соглашения об ассоциации противоречат Конституции Украины. Если группа народных депутатов от ПР сделает обращение в Конституционный суд, он вынесет решение о неконституционности соглашения с ЕС. Коммунисты такое обращение с удовольствием подпишут. Это не значит, что Украина не сможет подписать ассоциацию – сможет, но только после изменений в Конституцию, а это небыстрая процедура», - сказал Царев.

Он также предположил, «что на последней встрече президентов в Севастополе Путин дал понять: Россия не сможет поддерживать Януковича в случае подписания Соглашения об ассоциации с ЕС».